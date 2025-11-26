Скидки
Сурин — о Комтуа: каждая команда знает игроков соперника, но на этом не зацикливается

Сурин — о Комтуа: каждая команда знает игроков соперника, но на этом не зацикливается
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин после поражения от московского «Динамо» прокомментировал игру форварда бело-голубых Макса Комтуа.

«Каждая команда знает игроков соперника, каждый игрок держит у себя в голове, как другой игрок может себя повести, но никто на этом не зацикливается.

Показать Комтуа кто прав, кто виноват? Всё зависит от момента. Не будешь ездить и думать, кто может провоцировать, кто не может. Всё происходит инстинктивно, важен эпизод», – передаёт слова Сурина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» встретится с «Торпедо» дома 1 декабря. «Локомотив» 28 ноября сыграет в гостях с «Северсталью» в Череповце.

