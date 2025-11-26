Скидки
Главная Хоккей Новости

Тренер «Динамо» — о Сурине и Радулове: сказали команде не отвечать на хамство и на стычки

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Локомотивом» (1:0) оценил эмоциональную игру нападающих ярославского клуба Александра Радулова и Егора Сурина, которые участвовали в потасовках во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Комтуа (Сикура, Слепышев) – 12:21 (5x4)    

– В первом звене «Локомотива» играют Александр Радулов и Егор Сурин. Радулов является очень эмоциональным игроком, а Сурин его во всём копирует. На протяжении всего матча были стычки с ними, в которых ни один из игроков «Динамо» старался не вступать. Давали специальную установку команде, чтобы она не реагировала на их бесконечные провокации?
– Да. Мы на собрании сегодня разбирали [соперника] и сказали не отвечать на хамство и на стычки. Ребята выполнили установку и не стали отвечать на вот такие моменты, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

