Главный тренер СКА Игорь Ларионов подробно разобрал победную встречу с «Северсталью»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победную встречу с «Северсталью» (6:4).

— Хороший матч, очень интересный. С изобилием ошибок с обеих сторон. Держал зрителей в напряжении до последней секунды. Рад, что ребята проявили терпение и характер, довели матч до победы. Это приятно всегда. И, конечно, большое спасибо нашим болельщикам, которые были на матче. Мы их слышали. Мы их видели. Конечно, всегда знаешь, что тебя поддерживают, с тобой группа людей, которая приезжает. Ребята отплатили им хорошей игрой.

— Две шайбы пропустили на первых минутах первого и второго периода – это совпадение или какая-то проблема?

— Знаете, здесь можно говорить о совпадениях или о проблемах. Мы обычно не пропускаем на первых минутах. Скорее всего, вышли немного не то, что не готовыми, скорее всего, может быть, потеряли концентрацию, фокус в самом начале. Второй гол, который забили, всё же это был гол в большинстве. Гол, который забила «Северсталь». На одного игрока больше, поэтому… Без этого не бывает. В любом сезоне, который очень длинный, когда ты уже попадаешь на экватор сезона, конец ноября – начало декабря, здесь и проявляются такие ошибки, которые нехарактерны для нашей команды.

— Вы сказали, что матч сегодня получился результативным, но при этом отметили ошибки с обеих сторон. В чём причина такого количества голов?

— Вы знаете, здесь можно говорить про ошибки вратарей, ошибки защитников и так далее. Игра сама по себе была в оба конца – обе команды играют в атакующий хоккей, никто не закрывался. И это вы все, наверное, заметили как журналисты и как болельщики. Такие матчи украшают лигу, потому что ты хочешь видеть голы. Хочешь видеть не большой разрыв в счёте, как 7:0 или 9:0. Сегодня вроде как была одна игра. Так и закончили, да, 9:0? «Трактор»? Это то, что пропагандирует такой хоккей, который интересен. То есть без ошибок не бывает голов. Без тех усилий с обеих сторон тоже не бывает голов, понимаешь, в этом и есть прекрасная игра в хоккей. Которая даёт массу эмоций зрителю, которые сегодня, думаю, получили огромное удовольствие несмотря на то, что их команда проиграла. Думаю, что выиграл хоккей, — цитирует Ларионова пресс-служба «Северстали».