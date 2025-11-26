Скидки
Вячеслав Козлов — об осторожности в конце игры: нам было важно победить любой ценой

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов рассказал об игре бело-голубых в концовке игры с «Локомотивом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Комтуа (Сикура, Слепышев) – 12:21 (5x4)    

– Понятно, была тяжелейшая игра, но в результате сразу пять хоккеистов «Динамо» сыграли меньше пяти минут. На ваш взгляд, это большая проблема или сейчас это данность текущего момента?
– Сегодня была очень важная игра, поэтому после первого периода мы перешли на игру в три звена. На данный момент пока такая ситуация. Если не ошибаюсь, Ярославль в 16 матчах выигрывал вторые периоды, девять ничьих и шесть раз только проиграли. Мы делали ставку на тех ребят, в ком мы уверены, и они не подвели.

– А вот в концовке третьего периода, когда получили большинство после фола Каюмова, и ни разу не бросили по воротам – это тоже уже было следствие того, что удержать счёт было важнее всего?
– Соперник хотел отыграться, поэтому мы выпустили двух защитников. Нам было важно победить любой ценой. Могли же пропустить – и тогда все 60 минут пошли бы насмарку, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новости. Хоккей
