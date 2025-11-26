«Мы сегодня проиграли сами себе». Главный тренер «Северстали» Козырев — о 4:6 от СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о домашнем поражении от СКА (4:6).

— Комментарий короткий. Мы сегодня проиграли сами себе. Из-за собственных ошибок.

— Игры со СКА традиционно очень результативные. С чем это связано, как вы считаете?

— Мы стараемся играть в атакующий хоккей и соперник [тоже].

— Была пятиматчевая победная серия. Насколько вы расстроены, что она завершилась?

— Это не влияет. Мы играем каждый матч и пытаемся победить в каждом матче, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Локомотивом» дома 28 ноября. СКА в этот же день сыграет с «Ак Барсом» в Казани.