«Мы сегодня проиграли сами себе». Главный тренер «Северстали» Козырев — о 4:6 от СКА
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о домашнем поражении от СКА (4:6).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 6
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Грудинин (Абросимов, Лишка) – 00:43 (5x5) 1:1 Поляков (Педан, Дюбе) – 04:09 (5x5) 1:2 Зыков (Плотников, Мёрфи) – 14:04 (5x5) 2:2 Скоренов (Чебыкин, Аймурзин) – 20:36 (5x4) 2:3 Лайпсик (Гримальди) – 22:09 (5x4) 2:4 Бландизи (Гримальди, Лайпсик) – 36:55 (5x5) 3:4 Иванцов (Скоренов, Грегуар) – 37:52 (5x5) 4:4 Калдис (Думбадзе, Веряев) – 39:07 (5x5) 4:5 Лайпсик (Гримальди, Мёрфи) – 58:15 (5x5) 4:6 Зыков (Плотников, Менелл) – 59:46 (5x4)
— Комментарий короткий. Мы сегодня проиграли сами себе. Из-за собственных ошибок.
— Игры со СКА традиционно очень результативные. С чем это связано, как вы считаете?
— Мы стараемся играть в атакующий хоккей и соперник [тоже].
— Была пятиматчевая победная серия. Насколько вы расстроены, что она завершилась?
— Это не влияет. Мы играем каждый матч и пытаемся победить в каждом матче, — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали».
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Локомотивом» дома 28 ноября. СКА в этот же день сыграет с «Ак Барсом» в Казани.
