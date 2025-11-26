Результаты матчей КХЛ на 26 ноября 2025 года

Сегодня, 26 ноября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 26 ноября 2025 года:

«Адмирал» – «Амур» — 4:1;

«Трактор» – «Шанхайские Драконы» — 9:0;

«Северсталь» – СКА — 4:6;

«Динамо» М – «Локомотив» — 1:0.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 32 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 30 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.