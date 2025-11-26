Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 26 ноября 2025 года

Сегодня, 26 ноября, прошли четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 26 ноября 2025 года:

«Металлург» Нк – ЦСК ВВС — 3:0;

«Сокол» – «Барс» — 5:1;

«Динамо-Алтай» – «Челны» — 2:3;

«Буран» – АКМ — 5:4 ОТ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 47 очков в 29 матчах. Второе место занимает «Югра» с 44 очками после 27 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (40 очков в 27 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.