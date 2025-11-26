«Вашингтон» сменил логотип в социальной сети на фото Александра Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» сменил логотип в социальной сети на фото российского форварда Александра Овечкина.

«Кэпиталз» проведут специальную предматчевую церемонию перед игрой Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» в честь Александра Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым игроком, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.

Овечкин является рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На данный момент на его счету 907 шайб и 1514 матчей в регулярках.

Ранее Александр Овечкин поделился ожиданиями от церемонии в его честь перед игрой с «Виннипег Джетс».