Видео специальной церемонии в честь 900-го гола Александра Овечкина в регулярках НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» провёл специальную предматчевую церемонию перед игрой Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» в честь Александра Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым игроком, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.

Права на видео принадлежат НХЛ.

Отметим, в матче с «Виннипегом» Овечкин проводит свой 1515-й матч и обошёл по этому показателю Стива Айзермана, выйдя на чистое 23-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1515 матчей, в которых он забил 907 голов и сделал 737 результативных передач.