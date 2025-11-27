Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео специальной церемонии в честь 900-го гола Александра Овечкина в регулярках НХЛ

Видео специальной церемонии в честь 900-го гола Александра Овечкина в регулярках НХЛ
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» провёл специальную предматчевую церемонию перед игрой Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» в честь Александра Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым игроком, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.

Права на видео принадлежат НХЛ.

Отметим, в матче с «Виннипегом» Овечкин проводит свой 1515-й матч и обошёл по этому показателю Стива Айзермана, выйдя на чистое 23-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1515 матчей, в которых он забил 907 голов и сделал 737 результативных передач.

Материалы по теме
Овечкин опять обманывает время? Почему Александр снова начал забивать
Овечкин опять обманывает время? Почему Александр снова начал забивать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android