Овечкин вышел на разминку с сыновьями перед матчем с «Виннипегом»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на предматчевую разминку со своими детьми Сергеем и Ильёй.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
3 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38 2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21 2:1 Виларди (Коннор) – 19:38 2:2 Виларди – 21:24 (pp) 3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22
Права на видео принадлежат НХЛ.
Также «Кэпиталз» перед матчем провели специальную предматчевую церемонию перед игрой Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» в честь Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым игроком, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1515 матчей, в которых он забил 907 голов и сделал 737 результативных передач.
