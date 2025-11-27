Овечкин вышел на разминку с сыновьями перед матчем с «Виннипегом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на предматчевую разминку со своими детьми Сергеем и Ильёй.

Права на видео принадлежат НХЛ.

Также «Кэпиталз» перед матчем провели специальную предматчевую церемонию перед игрой Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» в честь Овечкина, который стал первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 голов, и восьмым игроком, сыгравшим 1500 матчей за одну команду.

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1515 матчей, в которых он забил 907 голов и сделал 737 результативных передач.