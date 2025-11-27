Александр Овечкин забил 908-й гол в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. Одну из шайб за столичный клуб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 908-м в карьере в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1515 матчей, в которых он забил 908 голов и сделал 737 результативных передач.