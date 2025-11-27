Александр Овечкин забросил 985 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 31 гол

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. Гол на 25-й минуте встречи и довели снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 985 заброшенных шайб.

На счету Александра Овечкина теперь 908 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 985 шайбы в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 31 шайбу.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: