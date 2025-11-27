Скидки
Александр Овечкин забросил 985 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 31 гол

Аудио-версия:
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который проходит в эти минуты на льду арены «Кэпитал Уан-Арена» в столице США Вашингтоне. Гол на 25-й минуте встречи и довели снайперский показатель капитана «столичных» за карьеру в НХЛ с учётом плей-офф до 985 заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    

На счету Александра Овечкина теперь 908 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 77 — в Кубке Стэнли. Таким образом, всего в его активе 985 шайбы в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – в регулярном чемпионате, 122 – в плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф теперь составляет 31 шайбу.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

