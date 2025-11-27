Овечкин повторил редкое статистическое достижение Гретцки и Хоу в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2. Одну из шайб за столичный клуб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин забил свой 150-й гол в карьере ноябре и стал третьим игроком в истории НХЛ, которому удалось забить 150 голов более чем в одном месяце (у него также 161 гол в марте).

Другие хоккеисты, достигавшие такого результата: Уэйн Гретцки (157 — в декабре, 154 — в ноябре, 152 — в январе) и Горди Хоу (154 — в январе, 151 — в феврале).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 24 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 11 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 1515 матчей, в которых он забил 908 голов и сделал 737 результативных передач.