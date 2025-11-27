Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари», у Кузнецова ассист

В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флеймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, в активе защитника «Калгари» Яна Кузнецова ассист. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 32 из 33 бросков в створ (96,97%).

Авторами остальных заброшенных шайб «Тампы» стали Брэндон Хагель, Шарль-Эдуар Д'Астус, Земгус Гиргенсонс и Деклэн Карлайл, за «Флэймз» отличился Джоэль Фараби.