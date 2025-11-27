Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари», у Кузнецова ассист
Поделиться
В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флеймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 00:39 2:0 Д'Астус (Пол, Гюнцель) – 01:26 3:0 Гиргенсонс (Гурд, Хольмберг) – 05:52 4:0 Карлайл (Сантини, Гюнцель) – 10:01 4:1 Фараби (Бичер, Кузнецов) – 41:04 (sh) 5:1 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 54:23
В составе «Тампы» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, в активе защитника «Калгари» Яна Кузнецова ассист. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 32 из 33 бросков в створ (96,97%).
Авторами остальных заброшенных шайб «Тампы» стали Брэндон Хагель, Шарль-Эдуар Д'Астус, Земгус Гиргенсонс и Деклэн Карлайл, за «Флэймз» отличился Джоэль Фараби.
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
06:19
-
06:13
-
06:01
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:36
-
05:33
-
04:56
-
04:51
-
04:41
-
04:35
-
03:46
-
03:31
- 26 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:05
-
21:50