Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг — Калгари Флеймз, результат матча 27 ноября 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Калгари», у Кузнецова ассист
В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флеймз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 00:39     2:0 Д'Астус (Пол, Гюнцель) – 01:26     3:0 Гиргенсонс (Гурд, Хольмберг) – 05:52     4:0 Карлайл (Сантини, Гюнцель) – 10:01     4:1 Фараби (Бичер, Кузнецов) – 41:04 (sh)     5:1 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 54:23    

В составе «Тампы» заброшенной шайбой и результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, в активе защитника «Калгари» Яна Кузнецова ассист. Ворота «Лайтнинг» защищал голкипер Андрей Василевский, который отразил 32 из 33 бросков в створ (96,97%).

Авторами остальных заброшенных шайб «Тампы» стали Брэндон Хагель, Шарль-Эдуар Д'Астус, Земгус Гиргенсонс и Деклэн Карлайл, за «Флэймз» отличился Джоэль Фараби.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
