Видео 908-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США). 40-летний форвард забил третий гол в матче, отличившись на 26-й минуте игры.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данной шайбы, которая стала для капитана «Вашингтон Кэпиталз» 985-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 908-й в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 11 голов и 11 результативных передач в 23 матчах соревнования.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 4:2 в пользу столичной команды.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: