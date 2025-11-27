Скидки
Видео 908-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Встреча проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арена» (Вашингтон, США). 40-летний форвард забил третий гол в матче, отличившись на 26-й минуте игры.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео данной шайбы, которая стала для капитана «Вашингтон Кэпиталз» 985-й в карьере НХЛ с учётом плей-офф и 908-й в регулярках. Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 11 голов и 11 результативных передач в 23 матчах соревнования.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт 4:2 в пользу столичной команды.

Овечкин опять обманывает время? Почему Александр снова начал забивать
Овечкин опять обманывает время? Почему Александр снова начал забивать

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

