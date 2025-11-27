35 сейвов Шестёркина и гол+пас Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»

На льду «Леново Центр» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 4:2.
В составе победителей голами отметились Ноа Лаба, Винсент Трочек, Уилл Кайлли и российский нападающий Артемий Панарин (1+1). Другой россиянин Владислав Гавриков очков в матче не набрал. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 35 спасений. У хозяев голы забивали Шейн Гостисбер (1+1) и Сет Джарвис. Россияне Андрей Свечников (-2) и Александр Никишин (0) завершили игру без результативных действий.
«Каролина» продолжит домашнюю серию и сыграет 29 ноября с «Виннипег Джетс», «Рейнджерс» завершат гостевую серию и встретятся с «Бостон Брюинз» 28 ноября.
- 27 ноября 2025
