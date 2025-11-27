Скидки
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 27 ноября 2025, счёт 2:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

35 сейвов Шестёркина и гол+пас Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»
Аудио-версия:
Комментарии

На льду «Леново Центр» в американском Роли завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лаба (Рэддиш, Робертсон) – 16:53     1:1 Гостисбер (Ахо, Элерс) – 25:04 (pp)     1:2 Панарин (Фокс, Миллер) – 38:56     1:3 Трочек (Панарин, Зибанеджад) – 40:45     2:3 Джарвис (Гостисбер, Ахо) – 50:53     2:4 Кайлли – 58:17    

В составе победителей голами отметились Ноа Лаба, Винсент Трочек, Уилл Кайлли и российский нападающий Артемий Панарин (1+1). Другой россиянин Владислав Гавриков очков в матче не набрал. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 35 спасений. У хозяев голы забивали Шейн Гостисбер (1+1) и Сет Джарвис. Россияне Андрей Свечников (-2) и Александр Никишин (0) завершили игру без результативных действий.

«Каролина» продолжит домашнюю серию и сыграет 29 ноября с «Виннипег Джетс», «Рейнджерс» завершат гостевую серию и встретятся с «Бостон Брюинз» 28 ноября.

Лучшие российские хоккеисты:

Комментарии
