«Филадельфия» на последней минуте вырвала победу у «Флориды», Мичков отметился голом
В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Филадельфия Флайерз». Гости оформили волевую победу со счётом 4:2, уступая 0:2 по ходу встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Маршан (Беннетт, Вераге) – 05:21 2:0 Вераге (Беннетт, Экблад) – 25:16 2:1 Андре (Драйсдейл, Типпетт) – 27:57 2:2 Мичков (Андре, Драйсдейл) – 31:13 2:3 Фёрстер (Санхайм, Йорк) – 59:14 2:4 Кутюрье (Дворак) – 59:35
Вторую шайбу «Филадельфии» на 32-й минуте забросил российский нападающий Матвей Мичков. Ворота «Флориды» в этой игре защищал голкипер Сергей Бобровский, который отразил 13 из 17 бросков в створ (76,48%). Форвард «Флайерз» Никита Гребёнкин результативными действиями не отметился.
За «Пантерз» отличились Брэд Маршан и Картер Вераге, у гостей помимо Мичкова забивали Эмиль Андре, Тайсон Фёрстер и Шон Кутюрье.
