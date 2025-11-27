«Филадельфия» на последней минуте вырвала победу у «Флориды», Мичков отметился голом

В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Филадельфия Флайерз». Гости оформили волевую победу со счётом 4:2, уступая 0:2 по ходу встречи.

Вторую шайбу «Филадельфии» на 32-й минуте забросил российский нападающий Матвей Мичков. Ворота «Флориды» в этой игре защищал голкипер Сергей Бобровский, который отразил 13 из 17 бросков в створ (76,48%). Форвард «Флайерз» Никита Гребёнкин результативными действиями не отметился.

За «Пантерз» отличились Брэд Маршан и Картер Вераге, у гостей помимо Мичкова забивали Эмиль Андре, Тайсон Фёрстер и Шон Кутюрье.