Хоккей Новости

Нью-Джерси Дэвилз — Сент-Луис Блюз, результат матча 27 ноября 2025, счёт 3:2 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Нью-Джерси». Грицюк без очков
Комментарии

На льду «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сент-Луис Блюз». Хозяева льда одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фаулер (Уокер, Майлу) – 02:16     1:1 Майер (Хишир, Хэмилтон) – 11:02     1:2 Томас (Фаулер, Бучневич) – 14:37 (pp)     2:2 Хишир (Майер, Хьюз) – 28:49 (pp)     3:2 Немец (Хишир, Коттер) – 62:58    

В составе победителей голами отметились Тимо Майер (1+1), Нико Хишир (1+2) и Шимон Немец. Россиянин Арсений Грицюк очков в матче не набрал. У гостей голы забивали Кэм Фаулер (1+1) и Роберт Томас. Российский форвард Павел Бучневич отдал результативный пас на вторую заброшенную шайбу.

В следующем матче «Дэвилз» сыграют в гостях с «Баффало Сэйбрз» 29 ноября, а «Блюз» начнут домашнюю серию и встретятся в тот же день с «Оттава Сенаторз».

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
35 сейвов Шестёркина и гол+пас Панарина помогли «Рейнджерс» одолеть «Каролину»

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

