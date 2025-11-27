Ассист Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Нью-Джерси». Грицюк без очков
На льду «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сент-Луис Блюз». Хозяева льда одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фаулер (Уокер, Майлу) – 02:16 1:1 Майер (Хишир, Хэмилтон) – 11:02 1:2 Томас (Фаулер, Бучневич) – 14:37 (pp) 2:2 Хишир (Майер, Хьюз) – 28:49 (pp) 3:2 Немец (Хишир, Коттер) – 62:58
В составе победителей голами отметились Тимо Майер (1+1), Нико Хишир (1+2) и Шимон Немец. Россиянин Арсений Грицюк очков в матче не набрал. У гостей голы забивали Кэм Фаулер (1+1) и Роберт Томас. Российский форвард Павел Бучневич отдал результативный пас на вторую заброшенную шайбу.
В следующем матче «Дэвилз» сыграют в гостях с «Баффало Сэйбрз» 29 ноября, а «Блюз» начнут домашнюю серию и встретятся в тот же день с «Оттава Сенаторз».
