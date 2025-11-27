Ассист Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Нью-Джерси». Грицюк без очков

На льду «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сент-Луис Блюз». Хозяева льда одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Тимо Майер (1+1), Нико Хишир (1+2) и Шимон Немец. Россиянин Арсений Грицюк очков в матче не набрал. У гостей голы забивали Кэм Фаулер (1+1) и Роберт Томас. Российский форвард Павел Бучневич отдал результативный пас на вторую заброшенную шайбу.

В следующем матче «Дэвилз» сыграют в гостях с «Баффало Сэйбрз» 29 ноября, а «Блюз» начнут домашнюю серию и встретятся в тот же день с «Оттава Сенаторз».

