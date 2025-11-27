«Питтсбург» победил «Баффало», Евгений Малкин и Сидни Кросби — без очков

В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил показатель полезности "+2", но набранными очками не отметился, как и его одноклубник — 38-летний капитан команды Сидни Кросби.

За «Пингвинз» забивали Мэтт Дамба, Брайан Раст, Кевин Хейз и Коннор Дьюар (в пустые ворота). Оба гола «Баффало» на счету Джека Куинна.