«Питтсбург» победил «Баффало», Евгений Малкин и Сидни Кросби — без очков
В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Дамба – 17:09 1:1 Цукер (Куинн, Маклауд) – 47:20 2:1 Раст (Ши) – 47:51 3:1 Хейз (Карлссон, Уозерспун) – 52:34 3:2 Куинн (Цукер, Самуэльссон) – 55:42 4:2 Дьюар (Хайнен, Ши) – 59:02
39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил показатель полезности "+2", но набранными очками не отметился, как и его одноклубник — 38-летний капитан команды Сидни Кросби.
За «Пингвинз» забивали Мэтт Дамба, Брайан Раст, Кевин Хейз и Коннор Дьюар (в пустые ворота). Оба гола «Баффало» на счету Джека Куинна.
