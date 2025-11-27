Скидки
Питтсбург Пингвинз — Баффало Сэйбрз, результат матча 27 ноября 2025, счет 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Питтсбург» победил «Баффало», Евгений Малкин и Сидни Кросби — без очков
Комментарии

В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Дамба – 17:09     1:1 Цукер (Куинн, Маклауд) – 47:20     2:1 Раст (Ши) – 47:51     3:1 Хейз (Карлссон, Уозерспун) – 52:34     3:2 Куинн (Цукер, Самуэльссон) – 55:42     4:2 Дьюар (Хайнен, Ши) – 59:02    

39-летний российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил показатель полезности "+2", но набранными очками не отметился, как и его одноклубник — 38-летний капитан команды Сидни Кросби.

За «Пингвинз» забивали Мэтт Дамба, Брайан Раст, Кевин Хейз и Коннор Дьюар (в пустые ворота). Оба гола «Баффало» на счету Джека Куинна.

