Вашингтон Кэпиталз — Виннипег Джетс, результат матча 27 ноября 2025, счёт 4:3, регулярный чемпионат НХЛ, Александр Овечкин

Гол Овечкина помог «Вашингтону» нанести «Виннипегу» третье поражение подряд в НХЛ
На льду «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    

В составе победителей голами отметились Джон Карлсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и российский звёздный нападающий Александр Овечкин. У гостей забивали Габриэль Виларди (дубль) и Марк Шайфли. Американский форвард Кайл Коннор оформил хет-трик из ассистов.

В следующем матче «Вашингтон» завершит свою домашнюю серию. В соперниках — «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег», потерпевший третье поражение подряд, продолжит серию выездных матчей, где сойдётся с «Каролиной Харрикейнз». Обе встречи состоятся 29 ноября.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Александр Овечкин забросил 985 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 31 гол

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

