Гол Овечкина помог «Вашингтону» нанести «Виннипегу» третье поражение подряд в НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

На льду «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Джон Карлсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и российский звёздный нападающий Александр Овечкин. У гостей забивали Габриэль Виларди (дубль) и Марк Шайфли. Американский форвард Кайл Коннор оформил хет-трик из ассистов.

В следующем матче «Вашингтон» завершит свою домашнюю серию. В соперниках — «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег», потерпевший третье поражение подряд, продолжит серию выездных матчей, где сойдётся с «Каролиной Харрикейнз». Обе встречи состоятся 29 ноября.

Материалы по теме Александр Овечкин забросил 985 шайб в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 31 гол

Сколько платят хоккеистам НХЛ: