Гол Овечкина помог «Вашингтону» нанести «Виннипегу» третье поражение подряд в НХЛ

На льду «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:3.
В составе победителей голами отметились Джон Карлсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и российский звёздный нападающий Александр Овечкин. У гостей забивали Габриэль Виларди (дубль) и Марк Шайфли. Американский форвард Кайл Коннор оформил хет-трик из ассистов.
В следующем матче «Вашингтон» завершит свою домашнюю серию. В соперниках — «Торонто Мэйпл Лифс». «Виннипег», потерпевший третье поражение подряд, продолжит серию выездных матчей, где сойдётся с «Каролиной Харрикейнз». Обе встречи состоятся 29 ноября.
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
- 27 ноября 2025
-
06:19
-
06:13
-
06:01
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:36
-
05:33
-
04:56
-
04:51
-
04:41
-
04:35
-
03:46
-
03:31
- 26 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:05
-
21:50