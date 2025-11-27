Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 27 ноября 2025, счет 1:2 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Коламбус» без Кирилла Марченко уступил в овертайме «Торонто»
Комментарии

В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Веренски (Вуд) – 53:30     1:1 Коуэн (Нюландер, Таварес) – 56:43     1:2 Нюландер (Экман-Ларссон, Нис) – 64:41    

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко пропустил игру из-за травмы, его одноклубники Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов результативными действиями не отметились.

Единственный гол «Блю Джекетс» на счету Зака Веренски, у гостей отличились Истон Коуэн и Вильям Нюландер за 19 секунд до конца овертайма.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android