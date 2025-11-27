«Коламбус» без Кирилла Марченко уступил в овертайме «Торонто»

В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко пропустил игру из-за травмы, его одноклубники Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов результативными действиями не отметились.

Единственный гол «Блю Джекетс» на счету Зака Веренски, у гостей отличились Истон Коуэн и Вильям Нюландер за 19 секунд до конца овертайма.