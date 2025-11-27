«Коламбус» без Кирилла Марченко уступил в овертайме «Торонто»
Поделиться
В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Веренски (Вуд) – 53:30 1:1 Коуэн (Нюландер, Таварес) – 56:43 1:2 Нюландер (Экман-Ларссон, Нис) – 64:41
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко пропустил игру из-за травмы, его одноклубники Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и защитник Иван Проворов результативными действиями не отметились.
Единственный гол «Блю Джекетс» на счету Зака Веренски, у гостей отличились Истон Коуэн и Вильям Нюландер за 19 секунд до конца овертайма.
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
06:19
-
06:13
-
06:01
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:36
-
05:33
-
04:56
-
04:51
-
04:41
-
04:35
-
03:46
-
03:31
- 26 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:05
-
21:50