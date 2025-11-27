В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу гостей.

В начале третьего периода два защитника «Нэшвилла» отличились с интервалом в 15 секунд. Сначала цели достиг бросок Ника Бланкенбурга, а следом автором гола стал Роман Йози. Таким образом защитники «Нэшвилла» установили новый клубный рекорд, побив достижение 19-летней давности.

Сегодня игроки обороны «Предаторз» отличились двумя подряд заброшенными шайбами с наименьшим интервалом в одном матче в истории клуба среди защитников. Ранее рекорд в этой номинации принадлежал Ши Уэберу и Кимми Тимонену, которые в декабре 2006 года забили в течение 23 секунд.