Защитники «Нэшвилла» установили новый клубный рекорд, побив достижение 19-летней давности

Защитники «Нэшвилла» установили новый клубный рекорд, побив достижение 19-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Бантинг (Бланкенбург, Хаула) – 15:48 (pp)     1:1 Дебринкэт (Ларкин, Рэймонд) – 25:30 (pp)     2:1 ван Римсдайк (Кейн, Даниэльсон) – 36:34 (pp)     2:2 Бланкенбург (О'Райлли) – 42:05     2:3 Йози (Бантинг, Маккэррон) – 42:20     3:3 Шьяро (Эпплтон, Комфер) – 43:04     3:4 О'Райлли (Евангелиста, Стэмкос) – 54:14     3:5 Хаула (Форсберг, Маршессо) – 54:42     3:6 Стэмкос (О'Райлли, Евангелиста) – 58:45    

В начале третьего периода два защитника «Нэшвилла» отличились с интервалом в 15 секунд. Сначала цели достиг бросок Ника Бланкенбурга, а следом автором гола стал Роман Йози. Таким образом защитники «Нэшвилла» установили новый клубный рекорд, побив достижение 19-летней давности.

Сегодня игроки обороны «Предаторз» отличились двумя подряд заброшенными шайбами с наименьшим интервалом в одном матче в истории клуба среди защитников. Ранее рекорд в этой номинации принадлежал Ши Уэберу и Кимми Тимонену, которые в декабре 2006 года забили в течение 23 секунд.

