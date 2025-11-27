Защитники «Нэшвилла» установили новый клубный рекорд, побив достижение 19-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Матч завершился со счётом 6:3 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Бантинг (Бланкенбург, Хаула) – 15:48 (pp) 1:1 Дебринкэт (Ларкин, Рэймонд) – 25:30 (pp) 2:1 ван Римсдайк (Кейн, Даниэльсон) – 36:34 (pp) 2:2 Бланкенбург (О'Райлли) – 42:05 2:3 Йози (Бантинг, Маккэррон) – 42:20 3:3 Шьяро (Эпплтон, Комфер) – 43:04 3:4 О'Райлли (Евангелиста, Стэмкос) – 54:14 3:5 Хаула (Форсберг, Маршессо) – 54:42 3:6 Стэмкос (О'Райлли, Евангелиста) – 58:45
В начале третьего периода два защитника «Нэшвилла» отличились с интервалом в 15 секунд. Сначала цели достиг бросок Ника Бланкенбурга, а следом автором гола стал Роман Йози. Таким образом защитники «Нэшвилла» установили новый клубный рекорд, побив достижение 19-летней давности.
Сегодня игроки обороны «Предаторз» отличились двумя подряд заброшенными шайбами с наименьшим интервалом в одном матче в истории клуба среди защитников. Ранее рекорд в этой номинации принадлежал Ши Уэберу и Кимми Тимонену, которые в декабре 2006 года забили в течение 23 секунд.
