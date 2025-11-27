Скидки
Матч «Вашингтона» с «Виннипегом» закончился массовой потасовкой с участием Овечкина

Матч «Вашингтона» с «Виннипегом» закончился массовой потасовкой с участием Овечкина
Недавно завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    

В концовке третьего периода, когда канадская команда проводила свою финальную атаку в матче, произошла массовая потасовка. Российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин в этот момент также находился на льду и немного потолкался с игроками соперника, но не участвовал в драке.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем матче «Вашингтон» завершит свою домашнюю серию и сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 ноября. Отметим, столичная команда выиграла пять из последних шести матчей.

