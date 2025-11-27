Матч «Вашингтона» с «Виннипегом» закончился массовой потасовкой с участием Овечкина

Недавно завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
В концовке третьего периода, когда канадская команда проводила свою финальную атаку в матче, произошла массовая потасовка. Российский форвард и капитан столичной команды Александр Овечкин в этот момент также находился на льду и немного потолкался с игроками соперника, но не участвовал в драке.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
В следующем матче «Вашингтон» завершит свою домашнюю серию и сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс» 29 ноября. Отметим, столичная команда выиграла пять из последних шести матчей.
