Чикран стал вторым защитником «Вашингтона» за 25 лет с четырёхматчевой голевой серией

На льду «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    

В составе победителей голами отметились Джон Карлсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и российский звёздный нападающий Александр Овечкин.

Чикран сегодня отличился в четвёртом матче кряду, забросив на этом отрезке уже пятую шайбу (однажды отметился дублем). Таким образом, Джейкоб стал вторым защитником «Вашингтона» за 25 лет с четырёхматчевой голевой серией.

Лучший результат по серии с заброшенными шайбами среди игроков обороны на этом временном интервале удерживает Майк Грин (восемь матчей, 2008/2009). Ему же принадлежат и ещё две четырёхматчевые серии с точными бросками (2010/2011 и 2012/2013).

