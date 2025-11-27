Чикран стал вторым защитником «Вашингтона» за 25 лет с четырёхматчевой голевой серией

На льду «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:3.
В составе победителей голами отметились Джон Карлсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и российский звёздный нападающий Александр Овечкин.
Чикран сегодня отличился в четвёртом матче кряду, забросив на этом отрезке уже пятую шайбу (однажды отметился дублем). Таким образом, Джейкоб стал вторым защитником «Вашингтона» за 25 лет с четырёхматчевой голевой серией.
Лучший результат по серии с заброшенными шайбами среди игроков обороны на этом временном интервале удерживает Майк Грин (восемь матчей, 2008/2009). Ему же принадлежат и ещё две четырёхматчевые серии с точными бросками (2010/2011 и 2012/2013).
- 27 ноября 2025
-
07:44
-
07:27
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:40
-
06:37
-
06:32
-
06:29
-
06:19
-
06:13
-
06:01
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:36
-
05:33
-
04:56
-
04:51
-
04:41
-
04:35
-
03:46
-
03:31
- 26 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
23:00