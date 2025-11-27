Чикран стал вторым защитником «Вашингтона» за 25 лет с четырёхматчевой голевой серией

На льду «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева льда одержали победу со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Джон Карлсон, Джейкоб Чикран, Коннор Макмайкл и российский звёздный нападающий Александр Овечкин.

Чикран сегодня отличился в четвёртом матче кряду, забросив на этом отрезке уже пятую шайбу (однажды отметился дублем). Таким образом, Джейкоб стал вторым защитником «Вашингтона» за 25 лет с четырёхматчевой голевой серией.

Лучший результат по серии с заброшенными шайбами среди игроков обороны на этом временном интервале удерживает Майк Грин (восемь матчей, 2008/2009). Ему же принадлежат и ещё две четырёхматчевые серии с точными бросками (2010/2011 и 2012/2013).