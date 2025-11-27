Скидки
Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голкиперов, которым забивал

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом домашнем матче с «Виннипег Джетс» (4:3) и обновил, тем самым, рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голкиперов, которым забивал. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    

Овечкин забил канадскому вратарю Эрику Комри, который стал 186-м голкипером, пропустившим от капитана столичной команды в играх регулярки. Напомним, Александр установил данный рекорд в январе 2025 года. Второе место в этом рейтинге занимает Яромир Ягр (178).

Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 11 голов и 11 результативных передач в 24 матчах соревнования.

Главные рекорды Александра Овечкина:

