Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голкиперов, которым забивал

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом домашнем матче с «Виннипег Джетс» (4:3) и обновил, тем самым, рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голкиперов, которым забивал. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Овечкин забил канадскому вратарю Эрику Комри, который стал 186-м голкипером, пропустившим от капитана столичной команды в играх регулярки. Напомним, Александр установил данный рекорд в январе 2025 года. Второе место в этом рейтинге занимает Яромир Ягр (178).

Всего же в нынешнем сезоне в активе российского хоккеиста 11 голов и 11 результативных передач в 24 матчах соревнования.

Главные рекорды Александра Овечкина: