Никита Кучеров забил 11-й гол в сезоне в матче «Тампа» — «Калгари» — видео

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:1), которая завершилась в ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). На 55-й минуте игры российский форвард установил окончательный счёт 5:1 в пользу «Лайтнинг», забив свой 11-й гол в текущем сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Кучеров получил у красной линии передачу из глубины своей зоны, вышел вдвоём на одного защитника вместе с Брэндоном Хагелем, отдал ему шайбу, получил ответный пас сквозь клюшку соперника и поразил открывшийся угол ворот.