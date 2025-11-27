Скидки
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров забил 11-й гол в сезоне в матче «Тампа» — «Калгари» — видео

Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:1), которая завершилась в ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). На 55-й минуте игры российский форвард установил окончательный счёт 5:1 в пользу «Лайтнинг», забив свой 11-й гол в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 00:39     2:0 Д'Астус (Пол, Гюнцель) – 01:26     3:0 Гиргенсонс (Гурд, Хольмберг) – 05:52     4:0 Карлайл (Сантини, Гюнцель) – 10:01     4:1 Фараби (Бичер, Кузнецов) – 41:04 (sh)     5:1 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 54:23    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Кучеров получил у красной линии передачу из глубины своей зоны, вышел вдвоём на одного защитника вместе с Брэндоном Хагелем, отдал ему шайбу, получил ответный пас сквозь клюшку соперника и поразил открывшийся угол ворот.

