Шимон Немец повторил рекорд НХЛ, снова принеся победу «Нью-Джерси» в овертайме

На льду «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сент-Луис Блюз». Хозяева льда одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей голами отметились Тимо Майер (1+1), Нико Хишир (1+2) и отличившийся в овертайме Шимон Немец. Словацкий защитник второй раз в нынешнем сезоне принёс победу «Нью-Джерси», сумев забить в дополнительное время, благодаря чему повторил рекорд НХЛ.
21-летний хоккеист стал всего шестым защитником в истории североамериканской лиги с двумя голами в овертаймах в одном сезоне в возрасте 21 лет и младше. Ранее в этой возрастной категории подобным достижением отмечались Брент Сибрук (2005/2006), Тайлер Майерс, Кэм Фаулер, Пи Кей Суббэн (все трое, 2010/2011) и Мориц Зайдер (2020/2021).
