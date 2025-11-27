Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шимон Немец повторил рекорд НХЛ, снова принеся победу «Нью-Джерси» в овертайме

Шимон Немец повторил рекорд НХЛ, снова принеся победу «Нью-Джерси» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

На льду «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Сент-Луис Блюз». Хозяева льда одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фаулер (Уокер, Майлу) – 02:16     1:1 Майер (Хишир, Хэмилтон) – 11:02     1:2 Томас (Фаулер, Бучневич) – 14:37 (pp)     2:2 Хишир (Майер, Хьюз) – 28:49 (pp)     3:2 Немец (Хишир, Коттер) – 62:58    

В составе победителей голами отметились Тимо Майер (1+1), Нико Хишир (1+2) и отличившийся в овертайме Шимон Немец. Словацкий защитник второй раз в нынешнем сезоне принёс победу «Нью-Джерси», сумев забить в дополнительное время, благодаря чему повторил рекорд НХЛ.

21-летний хоккеист стал всего шестым защитником в истории североамериканской лиги с двумя голами в овертаймах в одном сезоне в возрасте 21 лет и младше. Ранее в этой возрастной категории подобным достижением отмечались Брент Сибрук (2005/2006), Тайлер Майерс, Кэм Фаулер, Пи Кей Суббэн (все трое, 2010/2011) и Мориц Зайдер (2020/2021).

Материалы по теме
В ожидании успеха. 10 игроков НХЛ, которые могут удивить в новом сезоне
В ожидании успеха. 10 игроков НХЛ, которые могут удивить в новом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android