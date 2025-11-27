Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин повторил рекорд домашних матчей в НХЛ, установленный Горди Хоу

Александр Овечкин повторил рекорд домашних матчей в НХЛ, установленный Горди Хоу
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который недавно завершился на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на 26-й минуте встречи и, как сообщает пресс-служба лиги, вновь вписал своё имя в историю лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    

Данный матч с голом на «Кэпитал Уан-Арене» стал для Овечкина 348. По этому показателю он догнал Горди Хоу (348 матчей с голами на «Детройт Олимпия») и повторил рекорд НХЛ по количеству домашних матчей с голами в истории североамериканской лиги.

Для Овечкина этот гол стал 11-м в текущем сезоне.

Материалы по теме
Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по количеству голкиперов, которым забивал

Лучшие снайперы российского хоккея:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android