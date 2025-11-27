Александр Овечкин повторил рекорд домашних матчей в НХЛ, установленный Горди Хоу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который недавно завершился на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на 26-й минуте встречи и, как сообщает пресс-служба лиги, вновь вписал своё имя в историю лиги.

Данный матч с голом на «Кэпитал Уан-Арене» стал для Овечкина 348. По этому показателю он догнал Горди Хоу (348 матчей с голами на «Детройт Олимпия») и повторил рекорд НХЛ по количеству домашних матчей с голами в истории североамериканской лиги.

Для Овечкина этот гол стал 11-м в текущем сезоне.

