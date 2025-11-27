Александр Овечкин повторил рекорд домашних матчей в НХЛ, установленный Горди Хоу
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», который недавно завершился на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. 40-летний форвард отличился на 26-й минуте встречи и, как сообщает пресс-служба лиги, вновь вписал своё имя в историю лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38 2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21 2:1 Виларди (Коннор) – 19:38 2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp) 3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22 4:2 Макмайкл – 45:25 4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11
Данный матч с голом на «Кэпитал Уан-Арене» стал для Овечкина 348. По этому показателю он догнал Горди Хоу (348 матчей с голами на «Детройт Олимпия») и повторил рекорд НХЛ по количеству домашних матчей с голами в истории североамериканской лиги.
Для Овечкина этот гол стал 11-м в текущем сезоне.
Лучшие снайперы российского хоккея:
