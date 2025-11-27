Скидки
Главная Хоккей Новости

Свейман вышел на четвёртое место в истории «Бостона» по победам с 40+ сейвами

Свейман вышел на четвёртое место в истории «Бостона» по победам с 40+ сейвами
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Барзал (Деанджело, Шефер) – 04:41     1:1 Стивз (Курали, Эйссимонт) – 06:23     1:2 Жанно (Минтен) – 20:43     1:3 Стивз (Минтен) – 50:21 (sh)    

Главным героем матча стал голкипер «Бостона» Джереми Свейман, отразивший 44 броска. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «мишек» американский голкипер одержал шестую победу в лиге, отразив 40+ бросков в одном матче.

Свейман вышел на четвёртое место в истории «Бостона» по победам с 40+ сейвами, сравнявшись с Джерри Чиверсом. Клубный рекорд принадлежит Тиму Томасу (17 таких побед), второе место занимает Туукка Раск (11), топ-3 замыкает Эдди Джонстон (семь).

