Свейман вышел на четвёртое место в истории «Бостона» по победам с 40+ сейвами
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Барзал (Деанджело, Шефер) – 04:41 1:1 Стивз (Курали, Эйссимонт) – 06:23 1:2 Жанно (Минтен) – 20:43 1:3 Стивз (Минтен) – 50:21 (sh)
Главным героем матча стал голкипер «Бостона» Джереми Свейман, отразивший 44 броска. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «мишек» американский голкипер одержал шестую победу в лиге, отразив 40+ бросков в одном матче.
Свейман вышел на четвёртое место в истории «Бостона» по победам с 40+ сейвами, сравнявшись с Джерри Чиверсом. Клубный рекорд принадлежит Тиму Томасу (17 таких побед), второе место занимает Туукка Раск (11), топ-3 замыкает Эдди Джонстон (семь).
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
07:44
-
07:27
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:40
-
06:37
-
06:32
-
06:29
-
06:19
-
06:13
-
06:01
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:36
-
05:33
-
04:56
-
04:51
-
04:41
-
04:35
-
03:46
-
03:31
- 26 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
23:00