Свейман вышел на четвёртое место в истории «Бостона» по победам с 40+ сейвами

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу гостей.

Главным героем матча стал голкипер «Бостона» Джереми Свейман, отразивший 44 броска. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «мишек» американский голкипер одержал шестую победу в лиге, отразив 40+ бросков в одном матче.

Свейман вышел на четвёртое место в истории «Бостона» по победам с 40+ сейвами, сравнявшись с Джерри Чиверсом. Клубный рекорд принадлежит Тиму Томасу (17 таких побед), второе место занимает Туукка Раск (11), топ-3 замыкает Эдди Джонстон (семь).