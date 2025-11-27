Шайба Капризова в овертайме помогла «Миннесоте» одолеть «Чикаго». Левшунов забил
Поделиться
На льду «Юнайтед-центр» в американском Чикаго завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дикинсон – 25:41 2:0 Бедард (Ринзел, Бертуцци) – 32:08 2:1 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 39:44 2:2 Штурм (Бродин, Миддлтон) – 42:15 3:2 Левшунов (Бедард, Бертуцци) – 45:31 3:3 Болди (Бродин, Фэйбер) – 50:35 3:4 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 61:36 (pp)
В составе победителей голами отметились Брок Фэйбер (1+1), Нико Штурм, Мэтт Болди (1+2) и российский нападающий Кирилл Капризов. Другие россиянине Данила Юров и Яков Тренин очков в матче не набрали. У хозяев шайбы забросили Джейсон Дикинсон, Коннор Бедард (1+1) и Артём Левшунов.
«Чикаго» продолжит домашнюю серию и сыграет 29 ноября с «Нэшвилл Предаторз», «Миннесота» начнёт серию игр на своём льду и встретятся с «Колорадо Эвеланш» 28 ноября.
Материалы по теме
Сколько платят хоккеистам НХЛ:
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
07:44
-
07:27
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:40
-
06:37
-
06:32
-
06:29
-
06:19
-
06:13
-
06:01
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:36
-
05:33
-
04:56
-
04:51
-
04:41
-
04:35
-
03:46
-
03:31
- 26 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:49
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
23:00