Главная Хоккей Новости

Чикаго Блэкхоукс — Миннесота Уайлд, результат матча 27 ноября 2025, счёт 3:4 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Шайба Капризова в овертайме помогла «Миннесоте» одолеть «Чикаго». Левшунов забил
На льду «Юнайтед-центр» в американском Чикаго завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дикинсон – 25:41     2:0 Бедард (Ринзел, Бертуцци) – 32:08     2:1 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 39:44     2:2 Штурм (Бродин, Миддлтон) – 42:15     3:2 Левшунов (Бедард, Бертуцци) – 45:31     3:3 Болди (Бродин, Фэйбер) – 50:35     3:4 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 61:36 (pp)    

В составе победителей голами отметились Брок Фэйбер (1+1), Нико Штурм, Мэтт Болди (1+2) и российский нападающий Кирилл Капризов. Другие россиянине Данила Юров и Яков Тренин очков в матче не набрали. У хозяев шайбы забросили Джейсон Дикинсон, Коннор Бедард (1+1) и Артём Левшунов.

«Чикаго» продолжит домашнюю серию и сыграет 29 ноября с «Нэшвилл Предаторз», «Миннесота» начнёт серию игр на своём льду и встретятся с «Колорадо Эвеланш» 28 ноября.

