Шайба Капризова в овертайме помогла «Миннесоте» одолеть «Чикаго». Левшунов забил

На льду «Юнайтед-центр» в американском Чикаго завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Брок Фэйбер (1+1), Нико Штурм, Мэтт Болди (1+2) и российский нападающий Кирилл Капризов. Другие россиянине Данила Юров и Яков Тренин очков в матче не набрали. У хозяев шайбы забросили Джейсон Дикинсон, Коннор Бедард (1+1) и Артём Левшунов.

«Чикаго» продолжит домашнюю серию и сыграет 29 ноября с «Нэшвилл Предаторз», «Миннесота» начнёт серию игр на своём льду и встретятся с «Колорадо Эвеланш» 28 ноября.

