Матвей Мичков вышел на четвёртое место в истории «Филадельфии» по голам до 21 года

В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Флорида Пантерз» и «Филадельфия Флайерз». Гости оформили волевую победу со счётом 4:2, уступая 0:2 по ходу встречи.

Вторую шайбу «Филадельфии» на 32-й минуте забросил российский нападающий Матвей Мичков. Для проводящего второй сезон за океаном 20-летнего россиянина этот гол стал 32-м за карьеру в клубе и лиге.

Таким образом, Матвей вышел на четвёртое место в истории «Филадельфии» по голам до 21 года, сравнявшись по этому показателю с Питером Зезелем (по 32).

Клубный рекорд в этой возрастной категории принадлежит Эрику Линдросу (76), второе место занимает Симон Ганье (47), топ-3 замыкает Майк Риччи (41).

Стоит заметить, что российскому форварду исполнится 21 год уже 9 декабря.