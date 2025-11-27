Пас Бардакова помог «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе», Аскарова заменили после четырёх шайб

В ночь с 26 на 27 ноября мск на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу с разгромным счётом 6:0.

Ворота «Сан-Хосе» с первых минут защищал российский голкипер Ярослав Аскаров, который был заменён на 25-й минуте после четвёртой пропущенной шайбы, отразив до этого 15 из 19 бросков в створ (78,95%). Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин не принял участия в матче из-за травмы, его одноклубник Захар Бардаков отметился результативной передачей. Защитник «Шаркс» Шакир Мухамадуллин нанёс два броска в створ и удержал показатель полезности «0» при девяти игровых минутах, у его одноклубника Дмитрия Орлова "-2".

Голами отметились Росс Колтон, Натан Маккиннон, Сэм Малински, Джош Мэнсон, Йоэль Кивиранта и Арттури Лехконен.