Гол Ивана Демидова принёс «Монреалю» гостевую победу в матче с «Ютой»
В Солт-Лейк Сити на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой Мамонт» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Хатсон, Судзуки) – 10:38 (pp) 0:2 Судзуки (Кофилд, Болдюк) – 16:37 1:2 Хэйтон (Келлер, Сергачёв) – 29:43 (pp) 2:2 Ямамото (Гюнтер, Кули) – 31:58 3:2 Карконе (Стенлунд, Марино) – 33:52 3:3 Судзуки (Болдюк, Галлахер) – 43:20 (pp) 3:4 Демидов (Капанен, Добсон) – 44:47
К 17-й минуте матча «Монреаль» вёл со счётом 2:0 — отличились Захари Болдюк и Ник Судзуки. Во втором периоде «Юта» перевернула ход матча и забросила три безответные шайбы — отличились Барретт Хэйтон, Кайлер Ямамото и Майкл Карконе. Результативная передача на счету Михаила Сергачёва. В третьем периоде «Монреаль» забросил две шайбы, одна из которых оказалась победной, она на счету российского нападающего Ивана Демидова.
