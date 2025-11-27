Гол Ивана Демидова принёс «Монреалю» гостевую победу в матче с «Ютой»

В Солт-Лейк Сити на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой Мамонт» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

К 17-й минуте матча «Монреаль» вёл со счётом 2:0 — отличились Захари Болдюк и Ник Судзуки. Во втором периоде «Юта» перевернула ход матча и забросила три безответные шайбы — отличились Барретт Хэйтон, Кайлер Ямамото и Майкл Карконе. Результативная передача на счету Михаила Сергачёва. В третьем периоде «Монреаль» забросил две шайбы, одна из которых оказалась победной, она на счету российского нападающего Ивана Демидова.