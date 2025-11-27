Скидки
Александр Овечкин повторил ветеранское достижение Горди Хоу и Джонни Бьюсика в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в домашнем матче с «Виннипег Джетс» (4:3) и повторил тем самым достижение двух легенд Национальной хоккейной лиги, Горди Хоу и Джонни Бьюсика. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    

По информации источника, Овечкин, забивший девять голов в ноябре, стал третьим игроком в истории НХЛ старше 40 лет, забросившим столько шайб за один календарный месяц. Ранее это достижение покорялось только Бьюсику и Хоу.

Отметим, что Хоу и Бьюсик являются единственными игроками, которым удавалось набрать двузначное количество голов за месяц. Бьюсик (10 голов) установил данное достижение в январе 1976 года в составе «Бостон Брюинз»), а Хоу (11 шайб) в феврале 1969 года.

Александр Овечкин повторил рекорд домашних матчей в НХЛ, установленный Горди Хоу

Главные рекорды Александра Овечкина:

