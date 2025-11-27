Александр Овечкин повторил ветеранское достижение Горди Хоу и Джонни Бьюсика в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в домашнем матче с «Виннипег Джетс» (4:3) и повторил тем самым достижение двух легенд Национальной хоккейной лиги, Горди Хоу и Джонни Бьюсика. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
По информации источника, Овечкин, забивший девять голов в ноябре, стал третьим игроком в истории НХЛ старше 40 лет, забросившим столько шайб за один календарный месяц. Ранее это достижение покорялось только Бьюсику и Хоу.
Отметим, что Хоу и Бьюсик являются единственными игроками, которым удавалось набрать двузначное количество голов за месяц. Бьюсик (10 голов) установил данное достижение в январе 1976 года в составе «Бостон Брюинз»), а Хоу (11 шайб) в феврале 1969 года.
Главные рекорды Александра Овечкина:
