Передача Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Оттавой»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Оттавой Сенаторз». Победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. По голу в составе «рыцарей» забили Бретт Хауден, Джек Айкел и Марк Стоун. По ходу матча «Вегас» дважды уступал в счёте с разницей в две шайбы. По буллитам победу одержали гости.

В Сиэтле местный «Сиэтл Кракен» уступил «Даллас Старз» со счётом 2:3. Голы в составе «Сиэтла» забили Брэндон Монтур и Винс Данн. За «Даллас» шайбы забросили Роопе Хинц, Эса Линделль, Владислав Колячонок.

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» местный «Анахайм Дакс» уступил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5. Голы в составе «Анахайма» забили Джексон Лакомб, Лео Карлссон, Мэйсон Мактавиш, Каттер Готье. За «косаток» отличились Линус Карлссон, Эвандер Кейн, Конор Гарланд, Макс Сассон, Дрю О'Коннор.