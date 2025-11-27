Скидки
Хоккей Новости

Вегас – Оттава, результат матча 27 ноября 2025, счет 3:4 Б, НХЛ 2025/2026

Передача Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Оттавой»
Аудио-версия:
Комментарии

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Оттавой Сенаторз». Победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Пинто (Сандерсон, Жиру) – 00:51     0:2 Сандерсон (Жиру, Штюцле) – 13:04 (pp)     1:2 Хауден (Марнер, Теодор) – 16:52     1:3 Батерсон (Штюцле, Сандерсон) – 19:43     2:3 Айкел (Барбашёв, Боуман) – 22:09     3:3 Стоун (Гертл, Айкел) – 46:40 (pp)     3:4 Пинто – 65:00    

Результативной передачей отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. По голу в составе «рыцарей» забили Бретт Хауден, Джек Айкел и Марк Стоун. По ходу матча «Вегас» дважды уступал в счёте с разницей в две шайбы. По буллитам победу одержали гости.

В Сиэтле местный «Сиэтл Кракен» уступил «Даллас Старз» со счётом 2:3. Голы в составе «Сиэтла» забили Брэндон Монтур и Винс Данн. За «Даллас» шайбы забросили Роопе Хинц, Эса Линделль, Владислав Колячонок.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Петрович, Бенн) – 05:52     1:1 Монтур (Райт, Каттон) – 09:06     1:2 Линделль (Грицковян, Сегин) – 26:13     2:2 Данн (Макканн) – 40:18     2:3 Колячонок (Сегин, Капобьянко) – 54:16    

В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» местный «Анахайм Дакс» уступил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5. Голы в составе «Анахайма» забили Джексон Лакомб, Лео Карлссон, Мэйсон Мактавиш, Каттер Готье. За «косаток» отличились Линус Карлссон, Эвандер Кейн, Конор Гарланд, Макс Сассон, Дрю О'Коннор.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Карлссон (Сассон, Петтерссон) – 09:49     0:2 Кейн (Вилландер, Гронек) – 11:47 (pp)     1:2 Лакомб (Готье) – 20:09 (pp)     1:3 Гарланд (Бёзер, Вилландер) – 29:04     2:3 Карлссон (Терри, Целльвегер) – 36:19     3:3 Мактавиш (Сеннеке, Лакомб) – 38:34     3:4 Сассон (Гронек, Хьюз) – 55:58     3:5 О'Коннор (Петтерссон) – 58:08     4:5 Готье (Лакомб, Крайдер) – 59:53    
