Передача Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Оттавой»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между местным «Вегас Голден Найтс» и «Оттавой Сенаторз». Победу одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.
Результативной передачей отметился российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв. По голу в составе «рыцарей» забили Бретт Хауден, Джек Айкел и Марк Стоун. По ходу матча «Вегас» дважды уступал в счёте с разницей в две шайбы. По буллитам победу одержали гости.
В Сиэтле местный «Сиэтл Кракен» уступил «Даллас Старз» со счётом 2:3. Голы в составе «Сиэтла» забили Брэндон Монтур и Винс Данн. За «Даллас» шайбы забросили Роопе Хинц, Эса Линделль, Владислав Колячонок.
В Анахайме на стадионе «Хонда-центр» местный «Анахайм Дакс» уступил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:5. Голы в составе «Анахайма» забили Джексон Лакомб, Лео Карлссон, Мэйсон Мактавиш, Каттер Готье. За «косаток» отличились Линус Карлссон, Эвандер Кейн, Конор Гарланд, Макс Сассон, Дрю О'Коннор.
- 27 ноября 2025
-
09:20
-
09:10
-
08:58
-
08:37
-
08:20
-
08:15
-
07:44
-
07:27
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:40
-
06:37
-
06:32
-
06:29
-
06:19
-
06:13
-
06:01
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:36
-
05:33
-
04:56
-
04:51
-
04:41
-
04:35
-
03:46
-
03:31
- 26 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:49
-
23:40