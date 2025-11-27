Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 27 ноября 2025 года

В ночь на 27 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Были сыграны 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 27 ноября 2025 года:

«Коламбус Блю Джекетс» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:2 ОТ;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Виннипег Джетс» — 4:3;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Калгари Флэймз» — 5:1;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Бостон Брюинз» — 1:3;

«Флорида Пантерз» – «Филадельфия Флайерз» — 2:4;

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:4;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Сент-Луис Блюз» — 3:2 ОТ;

«Детройт Ред Уингз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:6;

«Питтсбург Пингвинз» – «Баффало Сэйбрз» — 4:2;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Миннесота Уайлд» — 3:4 ОТ;

«Колорадо Эвеланш» – «Сан-Хосе Шаркс» — 6:0;

«Юта Мамонт» – «Монреаль Канадиенс» — 3:4;

«Анахайм Дакс» – «Ванкувер Кэнакс» — 4:5;

«Вегас Голден Найтс» – «Оттава Сенаторз» — 3:4 Б;

«Сиэтл Кракен» – «Даллас Старз» — 2:3;

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 39 очками после 23 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 31 очков после 23 встреч.