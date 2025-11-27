Расписание матчей КХЛ на 27 ноября 2025 года

Сегодня, 27 ноября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 27 ноября 2025 года (время московское):

17:00. «Металлург» – «Авангард»;

17:00. «Салават Юлаев» – «Барыс»;

19:30. ЦСКА – «Лада»;

19:30. «Спартак» – «Автомобилист».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 43 очками после 32 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 48 очков после 30 игр. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.