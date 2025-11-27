Расписание матчей МХЛ на 27 ноября 2025 года

Сегодня, 27 ноября, пройдут три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 27 ноября 2025 года (время московское):

14:30. «Красноярские Рыси» – «Ладья»;

19:00. «Тюменский Легион» – «Реактор»;

19:00. «Спутник» – «Локо-76».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 45 очками после 25 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 41 очко после 28 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.