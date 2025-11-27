Скидки
Главная Хоккей Новости

Сикура назвал матч «Динамо» с «Локомотивом» с одним голом лучшим по качеству игры

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура остался доволен игрой команды в победном матче с «Локомотивом» (1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Комтуа (Сикура, Слепышев) – 12:21 (5x4)    

«Очень хороший матч по качеству игры, по выполнению тренерской установки. Возможно, матч плей-офф, по атмосфере, напряжению. Мало голов, всего один гол на две команды, не так много шансов при игре 5 на 5 для обеих команд. Все играют аккуратно, много игры в средней зоне, много агрессии, удалений за грубость, стычки. Как будто бы не в ноябре играем, а где-то в апреле или мае уже.

Счастлив за ребят, Моторыгин сыграл отлично, здорово действовали в меньшинстве. Хороший матч для всех нас. Понимали, что играем против действующего чемпиона, и смогли себя показать с лучшей стороны. Возможно, наш лучший матч в сезоне по качеству игры», – сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

