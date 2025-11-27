Скидки
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве

Кирилл Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился победным голом в большинстве в овертайме матча с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ). Россиянин повторил клубный рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дикинсон – 25:41     2:0 Бедард (Ринзел, Бертуцци) – 32:08     2:1 Фэйбер (Юханссон, Болди) – 39:44     2:2 Штурм (Бродин, Миддлтон) – 42:15     3:2 Левшунов (Бедард, Дак) – 45:31     3:3 Болди (Бродин, Фэйбер) – 50:35     3:4 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 61:36 (pp)    

Теперь по заброшенным шайбам в большинстве Капризов делит первое место с Заком Паризе, у обоих хоккеистов по 69 таких голов. Также этот гол стал для Капризова 199-м за «Миннесоту», что позволяет ему разделить третье место с Паризе среди снайперов в истории клуба.

В активе Капризова 28 (14+14) очков в 24 матчах чемпионата. «Миннесота» продлила победную серию до шести игр и выиграла 10 из 12 последних матчей.

Материалы по теме
Новости. Хоккей
