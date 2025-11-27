Сурин: наверное, когда-нибудь мне прилетит. Но я из Воронежа, чего мне бояться?

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин допустил, что когда-нибудь получит достойный отпор за свой жёсткий стиль игры. В матче с московским «Динамо» форвард «Локомотива» получил двойной малый штраф за грубость, набросившись с кулаками на Джордана Уила.

– Вы понимаете, что у вас теперь тоже есть определённое реноме и игроки соперника могут специально настраиваться против вас и вашего стиля игры?

– Думал об этом, наверное, когда-нибудь мне и прилетит. Ждём, что тут ещё сказать.

– От кого страшнее всего было бы получить?

– Да ни от кого. Я из Воронежа, чего мне бояться? – сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.