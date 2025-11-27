Скидки
Сурин: наверное, когда-нибудь мне прилетит. Но я из Воронежа, чего мне бояться?

Сурин: наверное, когда-нибудь мне прилетит. Но я из Воронежа, чего мне бояться?
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин допустил, что когда-нибудь получит достойный отпор за свой жёсткий стиль игры. В матче с московским «Динамо» форвард «Локомотива» получил двойной малый штраф за грубость, набросившись с кулаками на Джордана Уила.

– Вы понимаете, что у вас теперь тоже есть определённое реноме и игроки соперника могут специально настраиваться против вас и вашего стиля игры?
– Думал об этом, наверное, когда-нибудь мне и прилетит. Ждём, что тут ещё сказать.

– От кого страшнее всего было бы получить?
– Да ни от кого. Я из Воронежа, чего мне бояться? – сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Тренер «Динамо» — о Сурине и Радулове: сказали команде не отвечать на хамство и на стычки
