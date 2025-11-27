Лишь одна команда в истории НХЛ проиграла меньше матчей, чем «Колорадо», за 23 игры сезона
Поделиться
«Колорадо Эвеланш» разгромил «Сан-Хосе Шаркс» (6:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ и продлил победную серию до десяти матчей. За 23 матча сезона «лавины» потерпели лишь одно поражение в основное время и повторили второй результат в истории НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Колтон – 03:39 2:0 Маккиннон (Макар, Ландеског) – 19:07 (pp) 3:0 Малински (Лехконен, Нечас) – 23:44 4:0 Мэнсон (Олофссон, Келли) – 24:51 5:0 Кивиранта (Иван, Бардаков) – 25:00 6:0 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 56:15
«Эвеланш» — третья команда в истории НХЛ, потерпевшая не более одного поражения в основное время в первых 23 играх сезона. Такого же результата добилась «Филадельфия Флайерз» в 1979 году. Единственная команда в истории, не проигравшая ни одного матча в основное время за первые 23 матча сезона, — это «Чикаго Блэкхоукс» в 2012 году.
«Эвеланш», кроме того, в третий раз подряд победили без пропущенных шайб, а также продлили серию с набранными очками до 14 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 ноября 2025
-
11:50
-
11:25
-
11:00
-
10:40
-
10:10
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
08:58
-
08:37
-
08:20
-
08:15
-
07:44
-
07:27
-
07:15
-
07:00
-
06:47
-
06:42
-
06:40
-
06:37
-
06:32
-
06:29
-
06:19
-
06:13
-
06:01
-
05:59
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:36
-
05:33
-
04:56
-
04:51