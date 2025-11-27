Скидки
Карбери — о голе Овечкина в ворота «Виннипега»: он всегда находит способы повлиять на игру

Карбери — о голе Овечкина в ворота «Виннипега»: он всегда находит способы повлиять на игру
Комментарии

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал заброшенную шайбу Александра Овечкина в матче с «Виннипег Джетс» (4:3). Россиянин развернулся у борта и кистевым броском отправил шайбу мимо вратаря «Джетс» Эрика Комри, забив свой восьмой гол в последних девяти играх. Перед матчем прошла торжественная церемония в честь 900 голов Овечкина в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Уилсон) – 06:38     2:0 Чикран (Милано, Фрэнк) – 14:21     2:1 Виларди (Коннор) – 19:38     2:2 Виларди (Моррисси, Коннор) – 21:24 (pp)     3:2 Овечкин (Рой, Бовиллье) – 25:22     4:2 Макмайкл – 45:25     4:3 Шайфли (Коннор, Демело) – 55:11    

«Это была особенная церемония, и для него забить гол после этого было важно. Такое случается. Он всегда находит способы повлиять на игру в важном матче или моменте, и сегодняшний вечер не стал исключением», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

