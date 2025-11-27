Карбери — о голе Овечкина в ворота «Виннипега»: он всегда находит способы повлиять на игру

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал заброшенную шайбу Александра Овечкина в матче с «Виннипег Джетс» (4:3). Россиянин развернулся у борта и кистевым броском отправил шайбу мимо вратаря «Джетс» Эрика Комри, забив свой восьмой гол в последних девяти играх. Перед матчем прошла торжественная церемония в честь 900 голов Овечкина в НХЛ.

«Это была особенная церемония, и для него забить гол после этого было важно. Такое случается. Он всегда находит способы повлиять на игру в важном матче или моменте, и сегодняшний вечер не стал исключением», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.