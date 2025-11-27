Нападающий «Динамо» Сикура высказался об адаптации команды к игре под руководством Козлова

Нападающий «Динамо» Дилан Сикура высказался об игре под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вячеслава Козлова.

«Первые матчи давались нам тяжело, мы притирались к новым обстоятельствам, изменениям в тренерском штабе, но мне нравится, как мы начали действовать в последних играх, и наша игра против «Локомотива» – это тот хоккей, который от нас хочет видеть тренерский штаб. Повторюсь, возможно, это был наш лучший матч по качеству игры в сезоне. Так что потихоньку мы находим свою игру, процесс притирки заканчивается.

Нужно добавить немного в реализации, одержать несколько красивых побед для болельщиков, для тренеров, для самих себя, чтобы мы окончательно поверили в свои силы, и сможем идти дальше, уже с новым тренерским штабом, но к своей прежней высокой цели», – сказал Сикура в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.