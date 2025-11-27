Иван Демидов стал пятым по скорости новичком «Монреаля», набравшим 20 очков в НХЛ
Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов стал автором победной шайбы в матче с «Ютой Мамонт» (4:3). Россиянин стал пятым по скорости новичком «Монреаля», набравшим 20 очков в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 05:30 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Хатсон, Судзуки) – 10:38 (pp) 0:2 Судзуки (Кофилд, Болдюк) – 16:37 1:2 Хэйтон (Келлер, Сергачёв) – 29:43 (pp) 2:2 Ямамото (Гюнтер, Кули) – 31:58 3:2 Карконе (Стенлунд, Марино) – 33:52 3:3 Судзуки (Болдюк, Галлахер) – 43:20 (pp) 3:4 Демидов (Капанен, Добсон) – 44:47
Демидов добрался до отметки в 20 набранных очков в НХЛ за 24 матча и сравнялся по этому показателю с Ги Лефлёром. По скорости набора первых 20 очков в НХЛ за «Монреаль» россиянин уступает Крейгу Лафлину (22 матча), Матсу Нэслунду (21), Стефану Рише (20) и Кьеллу Далину (20).
Всего в Национальной хоккейной лиге Демидов за 24 матча забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. В текущем сезоне на счету россиянина 18 (5+13) очков в 22 матчах.
