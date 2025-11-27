Иван Демидов стал пятым по скорости новичком «Монреаля», набравшим 20 очков в НХЛ

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов стал автором победной шайбы в матче с «Ютой Мамонт» (4:3). Россиянин стал пятым по скорости новичком «Монреаля», набравшим 20 очков в НХЛ.

Демидов добрался до отметки в 20 набранных очков в НХЛ за 24 матча и сравнялся по этому показателю с Ги Лефлёром. По скорости набора первых 20 очков в НХЛ за «Монреаль» россиянин уступает Крейгу Лафлину (22 матча), Матсу Нэслунду (21), Стефану Рише (20) и Кьеллу Далину (20).

Всего в Национальной хоккейной лиге Демидов за 24 матча забил шесть голов и отдал 14 результативных передач. В текущем сезоне на счету россиянина 18 (5+13) очков в 22 матчах.