Ожиганов — о манере игры Радулова: не надо ему почву для питания давать

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о победе над «Локомотивом» и стычках игроков бело-голубых с Александром Радуловым.

— Можно сказать, что это самый солидный матч «Динамо» в новой жизни, когда удалось наконец собрать все три периода от первой до последней минуты?

— Да нет, нельзя так сказать. В раздевалке разговаривали, во втором периоде, у нас хромает игровая дисциплина, принятие решений пограничных хромает.

— Было много провокаций, все мы знаем, как играют Александр Радулов, Егор Сурин. Как удавалось сдерживаться и не реагировать в течение матча?

— Кому-то это [провокации] помогает, Саня Радулов от этого только лучше играет, поэтому не надо давать ему эту возможность становиться лучше. Понятно, от эмоций никуда не денешься, стычки, разговоры — это всё есть, но не надо ему почву для питания давать.

— На старте третьего периода ты выяснял у судей, кто на сколько удалён. Когда команда узнала, что начнёт в формате «5 на 3»?

— Когда вышли на лёд.

— То есть это стало неожиданностью, этим можно объяснить, почему не задалось большинство…

— Наверное, можно. Когда идёт всё туго, оно всё так, большинство тоже, — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.