Хоккей

Ожиганов — о символическом вбрасывании: перед игрой специально уточнил, какая будет собака

Ожиганов — о символическом вбрасывании: перед игрой специально уточнил, какая будет собака
Комментарии

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов прокомментировал участие в стартовом вбрасывании матча с «Локомотивом» (1:0), в котором шайбу игрокам бросила собака.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Комтуа (Сикура, Слепышев) – 12:21 (5x4)    

— На символическом вбрасывании была собака. А недавно вот в Минске собака оказалась очень грозная (служебная собака укусила капитана московского ЦСКА Павла Карнаухова и капитана минского «Динамо» Андрея Стася. — Прим. «Чемпионата»)…
— Я перед игрой специально уточнил, какая собака будет (смеётся). Мне сказали, что лабрадор. Тут я спокоен, у меня самого был лабрадор», — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фото
Нападающего ЦСКА Карнаухова укусила собака во время символического вбрасывания
