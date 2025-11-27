Ожиганов — о символическом вбрасывании: перед игрой специально уточнил, какая будет собака

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов прокомментировал участие в стартовом вбрасывании матча с «Локомотивом» (1:0), в котором шайбу игрокам бросила собака.

— На символическом вбрасывании была собака. А недавно вот в Минске собака оказалась очень грозная (служебная собака укусила капитана московского ЦСКА Павла Карнаухова и капитана минского «Динамо» Андрея Стася. — Прим. «Чемпионата»)…

— Я перед игрой специально уточнил, какая собака будет (смеётся). Мне сказали, что лабрадор. Тут я спокоен, у меня самого был лабрадор», — сказал Ожиганов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

