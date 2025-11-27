Никита Задоров отреагировал на свист болельщиков «Айлендерс» в его сторону
Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался о сегодняшнем приёме болельщиков «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). В предыдущем матче между командами российский хоккеист напал на 18-летнего защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера и спровоцировал массовую потасовку. После прошлого матча Задоров получил массу оскорблений в социальной сети и заявил, что болельщикам «Айлендерс» нужно лучше поддерживать свою команду, чтобы на трибунах не было тихо, как в библиотеке.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Барзал (Деанджело, Шефер) – 04:41 1:1 Стивз (Курали, Эйссимонт) – 06:23 1:2 Жанно (Минтен) – 20:43 1:3 Стивз (Минтен) – 50:21 (sh)
«Они меня освистали? Мне показалось, что сегодня на трибунах снова было тихо», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.
В текущем сезоне российский защитник провёл 25 матчей и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «+4» и 46 минутах штрафа.
