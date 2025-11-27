Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Задоров отреагировал на свист болельщиков «Айлендерс» в его сторону

Никита Задоров отреагировал на свист болельщиков «Айлендерс» в его сторону
Комментарии

Защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров высказался о сегодняшнем приёме болельщиков «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). В предыдущем матче между командами российский хоккеист напал на 18-летнего защитника «Айлендерс» Мэттью Шефера и спровоцировал массовую потасовку. После прошлого матча Задоров получил массу оскорблений в социальной сети и заявил, что болельщикам «Айлендерс» нужно лучше поддерживать свою команду, чтобы на трибунах не было тихо, как в библиотеке.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Барзал (Деанджело, Шефер) – 04:41     1:1 Стивз (Курали, Эйссимонт) – 06:23     1:2 Жанно (Минтен) – 20:43     1:3 Стивз (Минтен) – 50:21 (sh)    

«Они меня освистали? Мне показалось, что сегодня на трибунах снова было тихо», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне российский защитник провёл 25 матчей и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «+4» и 46 минутах штрафа.

Материалы по теме
Задоров ответил фанатам «Айлендерс» на оскорбления в соцсети за удар Мэттью Шефера
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android