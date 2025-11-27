Беккетт Сеннеке повторил рекорд Твердовского среди игроков «Анахайма» не старше 20 лет

Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке отметился результативной передачей в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:5). Сеннеке набирает очки пятый матч подряд, что является повторением клубного рекорда среди игроков в возрасте до 21 года.

19-летний Сеннеке стал вторым тинейджером в истории «Дакс», которому удалось набрать очки в пяти играх подряд, после Олега Твердовского в сезоне-1995/1996.

Сеннеке был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта НХЛ — 2024 под общим третьим номером. Этот сезон стал для Сеннеке дебютным в Национальной хоккейной лиге. За 23 матча текущего сезона канадский нападающий набрал 17 (7+10) очков.