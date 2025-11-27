Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Беккетт Сеннеке повторил рекорд Твердовского среди игроков «Анахайма» не старше 20 лет

Беккетт Сеннеке повторил рекорд Твердовского среди игроков «Анахайма» не старше 20 лет
Комментарии

Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке отметился результативной передачей в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:5). Сеннеке набирает очки пятый матч подряд, что является повторением клубного рекорда среди игроков в возрасте до 21 года.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Карлссон (Сассон, Петтерссон) – 09:49     0:2 Кейн (Вилландер, Гронек) – 11:47 (pp)     1:2 Лакомб (Готье) – 20:09 (pp)     1:3 Гарланд (Бёзер, Вилландер) – 29:04     2:3 Карлссон (Терри, Целльвегер) – 36:19     3:3 Мактавиш (Сеннеке, Лакомб) – 38:34     3:4 Сассон (Гронек, Хьюз) – 55:58     3:5 О'Коннор (Петтерссон) – 58:08     4:5 Готье (Лакомб, Крайдер) – 59:53    

19-летний Сеннеке стал вторым тинейджером в истории «Дакс», которому удалось набрать очки в пяти играх подряд, после Олега Твердовского в сезоне-1995/1996.

Сеннеке был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта НХЛ — 2024 под общим третьим номером. Этот сезон стал для Сеннеке дебютным в Национальной хоккейной лиге. За 23 матча текущего сезона канадский нападающий набрал 17 (7+10) очков.

Материалы по теме
Карлссон – первый игрок в истории «Анахайма», сделавший 60 передач в возрасте до 21 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android