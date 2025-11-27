Беккетт Сеннеке повторил рекорд Твердовского среди игроков «Анахайма» не старше 20 лет
Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке отметился результативной передачей в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:5). Сеннеке набирает очки пятый матч подряд, что является повторением клубного рекорда среди игроков в возрасте до 21 года.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 ноября 2025, четверг. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Карлссон (Сассон, Петтерссон) – 09:49 0:2 Кейн (Вилландер, Гронек) – 11:47 (pp) 1:2 Лакомб (Готье) – 20:09 (pp) 1:3 Гарланд (Бёзер, Вилландер) – 29:04 2:3 Карлссон (Терри, Целльвегер) – 36:19 3:3 Мактавиш (Сеннеке, Лакомб) – 38:34 3:4 Сассон (Гронек, Хьюз) – 55:58 3:5 О'Коннор (Петтерссон) – 58:08 4:5 Готье (Лакомб, Крайдер) – 59:53
19-летний Сеннеке стал вторым тинейджером в истории «Дакс», которому удалось набрать очки в пяти играх подряд, после Олега Твердовского в сезоне-1995/1996.
Сеннеке был выбран «Анахаймом» в первом раунде драфта НХЛ — 2024 под общим третьим номером. Этот сезон стал для Сеннеке дебютным в Национальной хоккейной лиге. За 23 матча текущего сезона канадский нападающий набрал 17 (7+10) очков.
