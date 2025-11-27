Сурин назвал игру вместе с Радуловым судьбоносным моментом для своей карьеры

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин заявил, что ему очень повезло, что ему попался такой опытный наставник, как Александр Радулов.

– Обсуждали этот момент и с Бобом Хартли, вы допускаете в том числе и негативное влияние Александра Радулова на вас? Он не всегда контролирует свои эмоции.

– Погодите, он никак не влияет на меня плохо. Наоборот, это хорошо. Всё отлично. Наоборот, он очень многому меня учит, я сто раз уже об этом говорил. В каком-то смысле это судьбоносный момент в моей карьере, что в ней попался такой игрок, который уже всё прошёл в этом виде спорта, – сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.